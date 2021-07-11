Задержанные сотрудники "Нашей Нивы" остаются в заключении
Задержанные в четверг сотрудники издания "Наша нива" не вышли из СИЗО по истечении 72 часов ареста, сообщает редакция.
"С момента задержания Егора Мартиновича, Андрея Дынько, Андрея Скурко и Ольги Ракович прошло 72 часа, однако сотрудников "Нашей Нивы" не отпустили", - говорится в Telegram-канале издания.
"Ни адвокатам, ни родственникам следователи ничего не сообщили", - добавили в редакции.
Напомним, 8 июля они были задержаны и доставлены в следственный изолятор на улице Окрестина после допроса. Они являются подозреваемыми по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
18:33 11/07/2021
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