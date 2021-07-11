США обеспокоены потоком мигрантов из Беларуси в Литву

США обеспокоены потоком мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, хлынувшим из Беларуси в Литву, заявил сотрудник Госдепартамента, пишет Голос Америки.





Литва начала возводить 550-километровое заграждение из колючей проволоки на границе с Беларусью, обвинив официальный Минск в незаконном пропуске мигрантов в страны Евросоюза.





«Мы наблюдаем (за этим процессом) с пристальным вниманием и беспокойством», – сказал помощник замгоссекретаря США Джордж Кент в опубликованном в воскресенье интервью литовскому новостному вебсайту 15min.lt.





По словам Кента, подобная «тактика давления» сопоставима с потоком мигрантов из России в Финляндию и Норвегию в 2015 году.





«Это – то, что мы, обращаясь к белорусским властям, призываем остановить, – намеренное подталкивание мигрантов из других стран к литовской границе»,– пояснил американский дипломат.