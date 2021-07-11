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США обеспокоены потоком мигрантов из Беларуси в Литву

Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента заявил об этом в интервью литовскому новостному сайту.

США обеспокоены потоком мигрантов из Беларуси в Литву
Помощник заместителя госсекретаря Джордж Кент (архивное фото)
США обеспокоены потоком мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, хлынувшим из Беларуси в Литву, заявил сотрудник Госдепартамента, пишет Голос Америки.

Литва начала возводить 550-километровое заграждение из колючей проволоки на границе с Беларусью, обвинив официальный Минск в незаконном пропуске мигрантов в страны Евросоюза.

«Мы наблюдаем (за этим процессом) с пристальным вниманием и беспокойством», – сказал помощник замгоссекретаря США Джордж Кент в опубликованном в воскресенье интервью литовскому новостному вебсайту 15min.lt.

По словам Кента, подобная «тактика давления» сопоставима с потоком мигрантов из России в Финляндию и Норвегию в 2015 году.

«Это – то, что мы, обращаясь к белорусским властям, призываем остановить, – намеренное подталкивание мигрантов из других стран к литовской границе»,– пояснил американский дипломат.
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