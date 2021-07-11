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Евросоюз направит в Литву вертолеты для контроля границы с Беларусью

Военные устанавливают колючую проволоку на границе с Беларусью / DELFI Из-за наплыва нелегальных мигрантов Евросоюз направит в Литву вертолеты для контроля границы с Беларусью.



Напомним, недавно с Европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex обсуждалась отправка на восточную границу Евросоюза пограничников, переводчиков, пограничных патрулей и вертолетов. Об этом президент Литвы Гитанас Науседа сообщил в своем микроблоге в Twitter вечером в субботу, 10 июля.

Со своей стороны агентство Frontex сообщило, пишет Еврорадио, что со следующей недели оно более чем в два раза увеличит масштабы операции на литовско-белорусской границе и предоставит в распоряжение Литвы экспертов, которые помогут при сборе данных о незаконных пересечениях границы и будут содействовать более эффективному обмену информацией. 

С начала года более полуторатысяч нелегальных мигрантов пробовали перейти белорусско-литовскую границу. В последние дни их количество значительно уменьшилось. 
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