+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Эстонии усилили охрану границы из-за белорусско-литовского миграционного кризиса

В связи с резким ростом нелегальной миграции из Беларуси в Литву в Эстонии усилили охрану границы с Россией, Латвией, а также контроль в портах, сообщил портал телерадиовещания ERR со ссылкой на начальника пограничного контроля департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Эгерта Беличева. "На юго-востоке, близ границы с Россией сейчас спокойно, но новости из Литвы, где поток беженцев по сравнению с прошлым годом вырос в 20 раз, вызывал озабоченность у тамошних жителей" - сказал Беличев.


"В нашем пограничном ведомстве не верят, что в Эстонии может повториться литовско-белорусский сценарий. Но если миграционные потоки изменят направление на север, то Эстония окажется на пути следования нелегалов. В департаменте полиции и погранохране уже приняли соответствующие меры", - отметил он, пишет interfax.by.

Беличев пояснил: "Мы строим новую пограничную инфраструктуру на восточной границе". "Мы хотим, чтобы нелегально попасть в Эстонию было сложно. Это касается не только ограждения, но и всего мониторингового оборудования. Оно дает нам полное представление о том, что происходит на границе. К тому же, сегодня мы увеличили уровень готовности, частоту патрулирования и количество патрулей как на внешней границе ЕС, так и на внутренней", - сказал он.

В Литве из-за наплыва мигрантов с Ближнего востока и некоторых стран Африки была объявлена чрезвычайная ситуация. Нелегалы приходят со стороны Белоруссии. Власти Литвы считают, что власти Беларуси сознательно этому способствуют.

Правительство Литвы выделило почти 5 млн евро на установку забора из колючей проволоки вдоль границы с Беларусью. В спешном порядке власти организовали на границе миграционный лагерь.

Страна обратилась за помощью к Евросоюзу и соседям. На минувшей неделе Эстония в двустороннем порядке направила на помощь литовским пограничникам 10 своих специалистов с автомобилями, дронами и иными средствами охраны границы.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]