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Главред Orsha.eu вышел на свободу из ИВС. Он подозревается в умышленном повреждении имущества

Главного редактора сайта Orsha.eu Игоря Казмерчака выпустили из изолятора временного содержания в Орше.


Фото: БАЖ

Об этом сообщает белорусская служба «Радио Свобода».

Он проходит подозреваемым по статье 218 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция части первой статьи предусматривает до двух лет ограничения свободы, пишет Zerkalo.io.

Деталей уголовного дела Игорь Казмерчак сообщить не может, так как находится под подпиской о неразглашении.

Игоря задержали в конце прошлой недели, когда силовики пришли с обысками к журналистам и в редакции негосударственных СМИ в Минске, Бресте, Гомеле, Барановичах, Лунинце, Бобруйске, Орше и Глубоком.
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