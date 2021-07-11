+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Экс-депутат Госдумы: Аншлюс Беларуси Россией прошел точку невозврата

До 2024 года Россия завершит аншлюс (присоединение) Беларуси. Такое мнение бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев выразил 8 июля в эфире телеканала "Украина 24".


"Боюсь, что ситуация зашла за точку невозврата. Я действительно считаю, что процесс аншлюса Беларуси запущен и до 2024 года будет реализован Кремлем. Я считаю, что это основная ставка [президента РФ Владимира] Путина, которая идет с точки зрения его транзита власти", – сказал экс-депутат Госдумы.

Он считает, что единственное препятствие для планов главы Кремля – "лично фигура Александра Лукашенко".

"Если там будет не Лукашенко у власти, Беларусь уже будет под Россией. Путин лично Лукашенко боится, он не хочет его иметь своим политическим конкурентом", – объяснил Пономарев.
Гордон
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]