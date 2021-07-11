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Кремль намекнул Лукашенко про невыполненные обещания по интеграции и Крыму - Короткевич

Приглашение Александра Лукашенко приехать в Крым, прозвучавшее из уст пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, демонстративно и провокационно по форме.

Кремль намекнул Лукашенко про невыполненные обещания по интеграции и Крыму - Короткевич
Фото: Facebook Татьяны Короткевич
Соответствующее мнение в комментарии корреспонденту «Политринга» озвучила сопредседатель движения «Говори правду» Татьяна Короткевич.

По ее словам, если рассматривать приглашение Лукашенко в Крым с точки зрения содержания, то в словах Пескова содержится много намеков на невыполненные обещания по интеграции с Россией, по организации авиасообщения с Крымом, по закрытию границы с Украиной, по поддержке российской позиции в международных вопросах, по проведению референдума при выделении имеющегося статуса независимости Беларуси.

«В условиях, выбранной властью тактики - эскалации конфликта со всем миром, неизбежно ведущей к самоизоляции Беларуси от всех западных партнеров и усугублению внутренних репрессивных мер, поездка в Крым будет логичной, как и политические последствия ее результатов - усугубление конфликта с Украиной и международными институтами. Тем более, что МИД Беларуси уже заявлял, что ранее декларированная многовекторность внешней политики стала неактуальной, сами знаете почему», - добавила она.

Политик убеждена, что данная политическая ситуация и последующие реакции постепенно заберут у старой власти позитивные мобилизационные аргументы для белорусов, которыми они собирали некоторое количество голосов – «независимость - это наша заслуга».

«Вот что по-настоящему тревожит белорусов - политическая неизвестность судьбы Беларуси и практическое отсутствие перспектив развития в ближайшем будущем. 

Политические и экономические проблемы Беларуси сплелись воедино, и их взаимосвязь стала очевидной для людей и граждан страны», - отметила Короткевич.
Без решения политических проблем невозможно позитивное разрешение экономических задач и сохранение независимости страны, возврат партнёрских отношений с соседями, убеждена она.

«Все что нужно сделать - услышать голоса белорусов, которые проявили свою готовность отстаивать интересы демократичной Беларуси как свои собственные, заявили о требовании возврата законности и равенства всех перед законом, желании жить в независимой Беларуси и в хороших отношениях с соседями. Иначе, не было бы у нас сейчас такого количества политических заключенных - 534 человек на сегодняшний день, осужденных в общей цифре уже больше чем на 100 тысяч суток. Чтобы не стать образным "Крымом", нужно делать выбор в пользу уважения голоса большинства граждан», - подытожила она.

Напомним, что на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет с визитом Александра Лукашенко.
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