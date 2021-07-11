+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Венедиктов поддержал независимые медиа Беларуси и констатировал: Россия идет вслед за Лукашенко

Главред «Эха Москвы» в эфире радиостанции накануне поделился со слушателями, что творят власти со свободой слова в нашей стране.

Венедиктов поддержал независимые медиа Беларуси и констатировал: Россия идет вслед за Лукашенко
– Прежде всего, что делает диктаторский режим – он зажимает прессу, – говорит Алексей Венедиктов. – Зажимает свободное распространение информации. Это совершенно очевидно. Потому что распространение информации о том, что происходит в застенках у Лукашенко, это вредит режиму. Конечно, надо зажать. Конечно, заткнуть рот. Просто. И всё, цитирует Салідарнасць.

А чего вас удивляет. А политических партий или политических противников Лукашенко практически не осталось. Кто в тюрьме. А кто в изгнании.

Следующая – пресса, которая не является даже политической, а просто распространяет информацию. Верифицированную информацию. Еще раз повторяю, ложная информация, фейки – идите в суд. И публично показывайте, где она ложная.

Также главред «Эха Москвы» выразил слова солидарности с коллегами из Беларуси. И констатировал, говоря уже о картине в России: «Мы просто идем как бы вслед за Лукашенко. Наша страна идет вслед за Беларусью. След в след, что называется. Мы же это видим очень хорошо. Те, кто наблюдают за этим».
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]