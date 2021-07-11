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Журналист Еврорадио Змитер Лукашук покинул Беларусь

Он сообщил об этом в Facebook.


- Я до последнего тянул и не говорил дочери Мирославе, что еду в Варшаву...

Четверг мы провели вместе с моими девчонками. Гуляли по городу и парку, катались на каруселях, ели сахарную вату и хинкали, разговаривали, шутили и смеялись. Мы были как оркестр на Титанике в последние минуты его плавания.

Но Мирослава как сердцем чувствовала. Они целый день не отходила от меня, держала за руку, клала голову на плачет в вагоне метро. Только время отъезда неумолимо приближалось и сказать пришлось.

- Я знала... - сказала Мирослава тихим голосом и сильно-сильно закрыла глаза. Но не сумела сдержать слезинки.

Потом мы снова обнимались все втроем и обещали друг другу скоро увидеться. Ведь я же только в командировку. Пусть и длиннее, чем обычно.

Мы увидимся. Мы вернемся. Это страна-наша.

Но слезы ребенка я им никогда не прощу, -- написал Лукашук.

Напомним, белорусские власти оставили журналистов Еврорадио без аккредитации, а на днях запретили работу корпункта.
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