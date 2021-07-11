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В Молдове проходят досрочные парламентские выборы

Интрига выборов состоит в том, сможет ли президент Майя Санду укрепить свою власть – получить парламентское большинство и сформировать правительство самостоятельно.


Досрочные парламентские выборы начались в Молдове в воскресенье, 11 июля. Как сообщает Интерфакс, в 07:00 открылись 2 тысячи избирательных участков на территории страны, в том числе 41 участок на правом берегу Днестра.

Еще 150 участков будут открыты в 36 странах для голосования граждан Молдовы, находящихся за рубежом. Все участки открыты до 21:00 вечера, пишет korrespondent.net.

В выборых могут принять участие почти 3,3 млн избирателей.

В ходе выборов предстоит избрать 101 депутата парламента на четырехлетний срок. Выборы проходят по пропорциональной избирательной системе – по партийным спискам в едином избирательном округе.

За депутатские мандаты борются 20 партий, два блока и один независимый кандидат. На 101 депутатский мандат претендует 1791 кандидат. Каждое политическое формирование имеет право внести в свой список не более 103 кандидатов.

Интрига выборов состоит в том, сможет ли президент Майя Санду укрепить свою власть – получить парламентское большинство и сформировать правительство самостоятельно, без создания коалиций с другими партиями. Альтернатива этому – реванш Партии социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном. Согласно опросам, пятипроцентный барьер для прохождения в парламент могут преодолеть еще 2-3 партии, но их результаты зависят от того, сколько получат два основных конкурента.

Для наблюдения за выборами Центризбирком Молдовы аккредитовал более 2400 наблюдателей, в том числе – более 600 международных наблюдателей. Самая представительная Миссия наблюдателей по линии Межпарламентской ассамблеи СНГ насчитывает 170 человек.

Напомним, 28 апреля президент Молдовы Майя Санду подписала указ о роспуске парламента и назначила дату досрочных выборов. Это стало возможным после того, как Конституционный суд Молдовы отменил введенный парламентом режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса.
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