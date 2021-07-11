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Россиянину Дудникову отказано в Беларуси в изменении меры пресечения - адвокат

Следствие отказалось изменить меру пресечения задержанному в Беларуси россиянину Егору Дудникову и перевести его из СИЗО под домашний арест.


Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Запад" адвокат Антон Гашинский.

"Подали ходатайство на изменение меры. Отказано", - сказал Гашинский.

При этом он уточнил, что защита Дудникова предлагала поместить его под домашний арест. 

Как сообщалось, 20-летний Дудников был задержан 5 мая в Минске и помещен в СИЗО КГБ. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок), по которой грозит до трех лет лишения свободы.

Дудников живет в Минске около года. Зарабатывал озвучкой мультфильмов, игр, рекламных роликов и т.д. Сообщалось, что уголовное дело против Дудникова возбудили из-за того, что россиянин озвучивал ролики для белорусской оппозиции.
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