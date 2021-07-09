



В Беларуси два дня зачищали журналистов и активистов по всей стране. Обыски, задержания, конфискация техники. При этом людей начинают обвинять даже в терроризме. Белсат разбирался , почему это так.





Официально власти долго не комментировали нападения на СМИ. Только вечером 8 июля, хотя обыски начались с самого утра, заместитель следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, что в стране продолжается «широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц».





При этом часто уголовные дела заводятся якобы за терроризм. В этом, по ст. 289 УК, обвиняют, например, администратора Facebook-сообщества «Письма солидарности» Сергея Борисова и бывшего председателя Объединенной гражданской партии Василия Полякова. По ч. 2 ст. 289 УК обыск проходил в Барановичском издании «Intex-press». Искали терроризм и в Пинском издании «Медиа-Полесье».





Статья 289 УК («Акт терроризма») делится на три части. Первая предусматривает наказание от 8 до 15 лет заключения, вторая – от 8 до 20, а третья – от 10 и вплоть до смертной казни.





Почему терроризм?!





Комментируя для belsat.eu начало уголовных дел за терроризм, юрист, представитель Народного антикризисного управления Михаил Кирилюк упомянул случай из своей адвокатской практики в Беларуси. Он в частности защищал задержанного, который с помощью лазерных указок якобы хотел ослепить омоновцев, хотя никаких пострадавших не было.





Тогда ему сказали, что если подзащитный не признает вины, то получит обвинение в государственной измене.





«Там статья такая, что все что угодно под состав преступления будет подходить. Суд будет закрытым, и никто ничего не увидит и не услышит. И сидеть он будет восемь лет», – заявил тогда следователь адвокату.





Юрист считает, что такие статьи применяются тогда, когда вину доказать невозможно, но решено дать большой срок:





«Со статьей о терроризме, думаю, примерно то же самое. Тем более ведет дело и там, и там КГБ. Это их статья – тяжкая и предусматривает длительный срок».





По словам Михаила Кирилюка, использование террористической статьи дает КГБ следующие возможности:





– арестовать и держать под стражей;





– напугать длительным сроком заключения и склонить к сотрудничеству;





– применять пытки.





А объяснить это, считает юрист, можно будет принципом заместителя главы МВД Николая Карпенкова: Уголовный кодекс в отношении задержанных не работает, так как «они же террористы».