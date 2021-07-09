В печатном виде оно было основано подвижниками национальной идеи еще в 1906 году, одно время газету редактировал знаменитый поэт Янка Купала. Нынешний коллектив сделал «Нашу ніву» популярным белорусскоязычным интернет-медиа.





Однако со вчерашнего дня сайт заблокирован (мол, в связи с размещением запрещенной информации), а четверо сотрудников, включая главного редактора Егора Мартиновича, оказались за решеткой. В офисе редакции и дома у ряда сотрудников прошли обыски.





Пока не вполне ясно, какой именно криминал пытаются вменить этим людям. По данным правозащитников, некоторых задержанных подозревают по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.





Кроме того, силовики нагрянули в редакции ряда региональных медиа: Intex-press (Барановичи), orsha.eu (Орша), «Медиа-Полесье» (Пинск), «Брестская газета». В регионах тоже есть задержанные. Сегодня независимых журналистов в разных местах страны продолжают «трясти».

Лукашенко: остались только враги

При этом КГБ заявляет, что в Беларуси «осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц». Относится ли это к попавшим сейчас под раздачу журналистам, не вполне ясно.





Но то, что власти в принципе еще с августа прошлого года, когда вспыхнули мощнейшие протесты после президентских выборов, ведут целенаправленную масштабную зачистку медиасектора, более чем очевидно.





С самого начала правящая верхушка стала трактовать эти протесты как гибридную войну коварного Запада, отметая внутренние причины общественного недовольства. Все несогласные с политикой режима в этой трактовке рассматриваются как «пятая колонна», пособники внешнего врага.





В этот разряд попали и независимые СМИ, дающие картину событий, которая противоречит нарративам государственной пропаганды.





Усиление западных санкций злит власти, а поскольку Запад особо не укусишь, эмоции вымещаются на тех, кого легко достать дубиной. Некоторое время назад министр иностранных дел Владимир Макей открытым текстом заявил: если санкции будут усиливаться, гражданское общество, о котором так пекутся европейцы, перестанет существовать.





В категориях войны раз за разом выстраивает свои речи всюду видящий заговоры Александр Лукашенко. На днях он заявил: «Уже, наверное, нет заблудших, обманутых в стране, которые бы не убедились, в действительности что происходило вчера и происходит сегодня. Остались только враги, которые говорят: нет, это не так, это другое».





Здесь ключевое — «остались только враги». При этом режим исповедует максиму, что, если враг не сдается, его уничтожают. После выборов-2020 власти отобрали возможность печататься у «Народной воли» и других строптивых газет, заблокировали десятки общественно-политических сайтов (причем методично блокируют и их зеркала). Потом пошли аресты.





На вечер 8 июля, по данным Белорусской ассоциации журналистов, в неволе находилось уже 32 представителя медиасообщества.





В частности, по два года колонии получили за стрим с протестной акции сотрудницы телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова. По сути, они и другие журналисты жестоко наказываются за выполнение профессиональных обязанностей. В сегодняшней Беларуси в этом плане впору говорить о запрете на профессию. Потому что вакханалия, которую творят пропагандисты в госСМИ, — это уже совсем другое ремесло.





Шоком для общества стал разгром в мае крупнейшего портала TUT.by с арестом полутора десятков сотрудников. На днях власти закрыли корпункт «Еврорадио». Теперь вот пришел черед «Нашай нівы».





Остатки же независимых СМИ обложены, как красными флажками, драконовскими законами. По сути, введен запрет на онлайны с несанкционированных акций, публикацию данных независимой социологии. Ужесточена уголовная статья «Дискредитация Республики Беларусь», при желании под нее можно подвести любую публикацию, которая против шерсти верхам. Для критиков нынешних порядков велик риск попасть под статью о разжигании социальной вражды, обвинение в экстремизме (это сейчас вообще универсальное клеймо).





Более того, весь контент TUT.by хотят признать экстремистским. Это уже тот случай, когда Оруэлл нервно курит в сторонке. В его антиутопии лишь подправляли историю, а здесь хотят просто вырубить 20-летний пласт истории Беларуси, зафиксированной в материалах портала.

Журналистика стала «расстрельной» профессией

Хотя режим Лукашенко никогда не любил независимую прессу, до поры до времени некие правила игры, пусть и дискриминационные, в основном соблюдались. Расхожим было мнение, что в центре Европы Северную Корею не построишь. Но теперь белорусские власти размашистым шагом пошли именно в ту сторону.





И явно взяли за образец китайский опыт блокировки инакомыслия, особенно в интернете. В борьбе против свободы мнений, распространения информации официальный Минск явно отбросил все условности, решил, что в плане имиджа терять уже нечего.





Да, власти действуют грубо. Но, во-первых, иначе они просто не умеют. А во-вторых, брутальные репрессии (уже более полутысячи политических заключенных) как-никак позволили подавить продолжавшиеся несколько месяцев протесты. То есть, по логике белорусского начальства, это работает. Против лома нет приема. А тут, кстати, уже практически на носу годовщина протестов. К этому времени властям желательно закончить тотальную зачистку.





Кроме того, к 1 августа конституционная комиссия должна положить на стол Лукашенко проект нового основного закона. Потом, по идее, следует организовать его всенародное обсуждение. Естественно, власти хотели бы, говоря футбольным языком, сыграть в одну калитку. Чтобы слышался всеобщий одобрямс. И с этой точки зрения тоже целесообразно додавить неугодные медиа.





А потом ведь предстоит еще и референдум по новой конституции. Его обещано провести в начале будущего года. Ранее предполагалось совместить этот плебисцит с местными выборами, дедлайн которых — в январе 2022-го. Но теперь власти под предлогом введения единого дня голосования хотят перебросить местные выборы аж на 2023 год.





К тому же на грядущую осень обещано подписание пакета союзных программ — бывших дорожных карт углубления интеграции. Попытка оформить «углубленную интеграцию» в 2019 году вызвала в Минске протесты против угрозы потерять независимость. Сейчас белорусским властям наверняка хотелось бы оформить «дубль два» без такого рода эксцессов.





В общем, наверху хоть и трубят о полном разгроме «пятой колонны», однако явно боятся дополнительных триггеров политической активности. Референдум отсекают от местных выборов и, надо думать, тоже постараются провести в одну калитку. И правящим верхам очень важно, чтобы при этом не мутили воду остатки негосударственных медиа.





Так что их добивание выглядит с точки зрения режима весьма логичным процессом. Независимые белорусские журналисты, которые не хотят прятаться под плинтус, уходить из профессии, сегодня продолжают работать с отчаянием обреченных.





Остается неубиваемый телеграм





Какими могут быть последствия безжалостного разгрома независимых СМИ? Часть их аудитории перейдет на российские ресурсы. Это процесс, опасный для судьбы белорусской независимости. Вообще нынешний белорусский кризис широко открывает ворота для экспансии российской великодержавной пропаганды.





Протестно настроенная белорусская публика все равно не полюбит государственные пропагандистские СМИ — как российские, так и здешние. Она будет искать альтернативные источники информации и, скорее всего, плотнее сядет на оппозиционные политические телеграм-каналы. А там стиль куда более жесткий по отношению к режиму. При этом порой тоже зашкаливает пропаганда, только с обратным знаком, не всегда на высоте фактчекинг.





Иными словами, власти, уничтожая профессиональную независимую журналистику, которая старалась держаться стандартов подачи материала, толкают аудиторию к потреблению более радикального контента.





Впрочем, и те журналистские коллективы, которые подверглись разгрому, не сдаются. 8 июля заработало зеркало TUT.by на размещенном за границей сервере. Не исключено, что подобным путем пойдет и «Наша ніва». Кроме того, независимые медиа переносят работу в социальные сети, мессенджеры — прежде всего в неубиваемый телеграм.





Придя к власти, Лукашенко сразу взял под жесткий контроль телевидение, потом была почти разгромлена негосударственная печатная пресса. Но независимая белорусская журналистика довольно успешно перекочевала в интернет. После выборов-2020 режим стал косяками блокировать неугодные сайты. Однако белорусы быстро освоили VPN, а редакции стали размещать контент на новых платформах.





Так что это состязание щита и меча продолжается, и в борьбе с технологиями режим всегда будет отставать. Другое дело, что это не чисто технический процесс. В войне против свободы слова ломаются судьбы, прекрасные, интеллигентные и совестливые люди идут в тюрьму. Белорусы продолжают платить колоссальную цену за свою мечту о свободной стране.



