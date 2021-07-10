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В судах продолжают рассматривать иски «Минсктранса» к осужденным, которые признаны политзаключенными. На этой неделе предприятие судилось минимум с двумя заключенными.





От них требуют компенсации вреда за «перекрытие дорог» на протестах. Об этом сообщает сайт ПЦ «Вясна».





Пока ни один процесс не закончился. Объявляются перерывы и объединяются дела с другими заключенными.



