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От полизаключенных требуют компенсации вреда за «перекрытие дорог» в ночь с 10 на 11 августа около «Риги»

«Минсктранс» требует 22 тысячи рублей от протестовавших за «перекрытие дорог» в ночь с 10 на 11 августа около «Риги». В судах продолжают рассматривать иски «Минсктранса» к осужденным, которые признаны политзаключенными.

фото: Reuters
В судах продолжают рассматривать иски «Минсктранса» к осужденным, которые признаны политзаключенными. На этой неделе предприятие судилось минимум с двумя заключенными.

От них требуют компенсации вреда за «перекрытие дорог» на протестах. Об этом сообщает сайт ПЦ «Вясна».

Пока ни один процесс не закончился. Объявляются перерывы и объединяются дела с другими заключенными.
blizko.by
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