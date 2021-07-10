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В большом интервью Тихановская рассказала о встрече с Зеленским. Встреча была неофициальной

Светлана Тихановская встретилась с Зеленским неофициально Белорусская оппозиционерка рассказала, что остается на связи с высшим руководством Украины и рада тем шагам навстречу, которые Киев делает для бежавших из страны белорусов.

В большом интервью Тихановская рассказала о встрече с Зеленским. Встреча была неофициальной
фото: Reuters
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уже познакомилась лично с президентом Владимиром Зеленским, хотя это была и неофициальная встреча. Об этом Тихановская рассказала в интервью Сегодня, которое было опубликовано в субботу, 10 июля.

"Позавчера мы пересекались с господином Зеленским на мероприятии в Литве. Официальных встреч у нас не было, но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины", - рассказала оппозиционерка.

Тихановская отметила, что всегда на связи с высшим руководством Украины и рада тем шагам навстречу, которые Киев делает для бежавших из страны белорусов.

"Да, мы на связи, конечно, с представителями правительства Украины. Вот, я один раз встречалась онлайн с господином Кулебой… Вы приняли столько белорусов – десятки тысяч белорусов. Помогает Украина и с трудоустройством, и с легализацией белорусов. То есть всячески делает нам шаг навстречу, но они понимают белорусов, потому что сами прошли через это", – отмечает лидер белорусской оппозиции.

Также Тихановская приветствует то, что Украина присоединяется к санкциям Евросоюза против режима Лукашенко.

Напомним, Литва предоставила дипломатический статус офису Тихановской. В МИД Литвы сообщили, что данное решение - продолжение политики литовских властей "в поддержку представителей белорусского народа и Тихановской".

Ранее сообщалось, что Тихановская признала Крым украинским и попросила Украину о более жесткой позиции для давления на Александра Лукашенко
Корреспондент
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