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В Туркменистане стягивают тяжелую технику к границе с Афганистаном. Власти говорят, что талибы захватили город на границе

Вчера утром в туркменский город Серхетабад на границе с Афганистаном прибыл состав с тяжелой военной техникой, а именно танками, пушками и бронетранспортерами

К границе с Афганистаном подогнали танки
Фото: habartm.org

Об этом пишет Turkmen.news со ссылкой на собственные источники.
Издание располагает фотографиями, но не опубликовало их в интересах безопасности источников. В последние сутки в указанном районе слышали звуки стрельбы и несколько мощных взрывов, доносившихся с афганской территории, рассказал собеседник.

О выстрелах и взрывах говорили и местные жители. В самом Серхетабаде тихо, местные жители не паникуют. Туркменские офицеры эвакуируют семьи подальше от границы с Афганистаном, говорится в сообщении.

Местные власти сообщили TOLOnews о захвате талибами приграничного города Торгунди в афганской провинции Герат возле границы с Туркменистаном. Торгунди связан железнодорожной колеей с Серхетабадом, пишет gordonua.com
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