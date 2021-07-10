Окаянные дни: Чем вызван новый накат на гражданское общество - версии

В большинстве случаев речь шла об обвинениях в подготовке массовых беспорядков или об «акте терроризма».





Накануне КГБ сообщил о «широкомасштабной операции по зачистке от радикально настроенных лиц».





В сюжете, показанном по БТ, прозвучали названия чатов — ОГСБ, ОГС, «Буслы летят». Утверждается, что там осуществлялся подбор и вербовка «молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма».





UDF поинтересовался у экспертов: чего добиваются власти новым этапом репрессий?

«Возможно, новые репрессии – подготовительный этап к избирательной кампании»





Бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич в комментарии UDF отметил, что режим ведет себя в естественной для себя манере.





«Исторические примеры показывают, что внешнее давление (в том числе в виде санкций и ограничений), оказываемое на диктатуру, выливается в ассиметричный ответ – в усиление репрессий внутри страны. Это закономерность. Всё происходящее сейчас очень печально и страшно, но это естественная реакция режима, когда он чувствует внешнюю угрозу и до конца не уверен в стабильности ситуации внутри», – сказал Мацукевич.





Кроме того, он не исключил:





«Возможно, новые репрессии – подготовительный этап к избирательной кампании: подразумеваю возможный референдум в начале следующего года. Хотя состоится он или нет, мы точно знать наверняка не можем».





По мнению Мацукевича, на действия белорусских властей сильно влияет опыт 2020 года. Он напомнил, что даже когда отправили за решетку Сергея Тихановского и Виктора Бабарико это не помешало Светлане Тихановской собирать масштабные митинги в свою поддержку, что вылилось затем в массовые протесты.





«Даже после некоторой зачистки летом власти в августе прошлого года теряли контроль над ситуацией и даже могли его полностью потерять. Чтобы такого не повторилось, режим идет на чрезвычайные репрессивные меры, закатывая все под асфальт», – отметил Мацукевич.





Почему он считает, что референдум может не состояться, ведь власти довольно уверенно анонсировали его проведение?





«В наших условия ни в чем нельзя быть уверенным. Уже перенесли местные выборы. Власти являются хозяевами собственного положения и своего слова: слово дали – слово взяли обратно. Вероятность проведения референдума зависит от уверенности властей в том, что кампания не будет представлять угрозу, что протестов не будет. Чтобы исключить вероятность проявления любого общественного несогласия и проводятся репрессии», – считает Мацукевич.





Он полагает, что власти пока готовятся к «беспроигрышному варианту, когда и новая и старая Конституции будут полностью устраивать Лукашенко».





«То есть за какой бы вариант не проголосовали люди, это устроит режим», – сказал Мацукевич.

«У властей нет поддержки, поэтому все что осталось у них в наличии – террор»





Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии UDF отметил, что новые репрессии, как это ни парадоксально, обусловлены слабостью режима.





«У властей нет поддержки, поэтому все что осталось у них в наличии – террор. Присутствует желание окончательно запугать народ, чтобы никто не мог голову поднять. Это объясняется в том числе и психологией Лукашенко, который не принимает других методов, кроме как задавить, задушить, уничтожить», – сказал Корнеенко.









Стоит ля связывать теперешний накат на гражданское общество с санкциями или проведением референдума?





«Думаю, прямой взаимосвязи здесь нет. Это продолжение давно выбранной тактики», – считает Корнеенко.





Чего ожидать дальше?





«Думаю, ситуация может еще ухудшиться. Мы помним по рассказам бабушек и дедушек про 30-е годы, что садили даже за анекдоты. Возврат к мракобесию вполне возможен», – не исключает Корнеенко.





По его мнению, Запад не сможет с помощью санкций или их отмены смягчить ситуацию внутри нашей страны, на это способно только белорусское общество.





«Из стран Евросоюза наиболее погружены в белорусскую тему Польша и Литва. Думаю, сейчас не один политик в этих странах не сможет рассчитывать на поддержку населения, если он каким-то образом попытается заигрывать с Лукашенко. Трудно представить повторения ситуации из прошлого, когда президент Грибаускайте неплохо общалась с ним. Железный занавес продолжает опускаться», – считает Корнеенко.



