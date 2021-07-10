Петр Кузнецов: Я ждал, что это начнется и готовился к худшему

о крайней мере пока, на свободе, надеюсь, так будет и дальше, Друзья. Я, по крайней мере пока, на свободе, надеюсь, так будет и дальше, пишет политический аналитик, основатель "Сильных новостей" и Mogilev.Online Петр Кузнецов.





В пятницу прошли обыски у меня в квартире, загородном доме и в офисе. Пришлось проехать три адреса, поэтому так долго. Обыскали также место прописки жены, а также ее машину.





Одновременно прошли обыски у десяти сотрудников редакции. У всех изъята вся техника, поэтому, наверное, до понедельника вряд ли что-то ещё напишу. Надо ещё в порядок все привести. Что там техника: из офиса забрали три Погони ручной работы - две по дереву, одну керамическую. Забрали даже обложку для документов с историческим гербом. Сказали: "Следователь разберётся".





Я очень благодарен всем за слова поддержки. Это очень дорогого стоит, правда, тронут.

Одновременно, хочу сказать ещё вот что. Многие пишут, в том числе и в личку писали близкие и дорогие люди: почему, мол, ты ещё не уехал, чего ты ждёшь? Обвиняют в легкомыслии, непредусмотрительности... Ирония судьбы в том, что когда ко мне пришли, я был не в Гомеле, а в лесу в приграничном с Россией районе - планировал начать выходные. Так что "на рывок", теоретически, можно было вполне.





Знаете, я вот что хочу сказать. Я ждал, что это начнется и готовился к худшему. Пока, слава Богу, худшего не случилось. И буквально в последние дни я разговаривал со многими членами моей команды, предлагая всем рассмотреть возможность релокации. И, знаете, все отказались. Да, наверное, кто-то из наших тоже не прочь, но все те, с кем я говорил, заявили, что не готовы и не хотят уезжать.





Что я могу добавить? Я могу лишь предложить попробовать поставить себя на мое место. Могу ли я уехать, когда все те люди, с которыми мы строили и строим свой проект, остаются?





Может, я и согласен с тем, что лучше было бы - да, уехать. Но, видите, я не могу. Уезжать легко, когда ты один и ни с кем и ничем особо не связан. Когда ты руководишь командой, когда ты делаешь свое дело, чувствуешь ответственность перед людьми, это трудно.





Поэтому, не надо говорить: "Не понимаю". Надо пробовать понимать.

Ещё раз спасибо!



