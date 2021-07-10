Мнение. Признание «Народной Конституции» как инструмент давления Запада на режим Лукашенко?
Новая Конституция Беларуси, проект которой уже вышел на финальную стадию, будет отражать интересы исключительно действующей власти, однако возлагать больших надежд и на «Народную Конституцию», которую готовят белорусские оппозиционеры за рубежом, не стоит - есть вероятность того, что эта инициатива окажется пустой.
Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил политолог, доцент Белорусского госуниверситета Всеволод Шимов.
По его словам, проект Конституции Беларуси, который разрабатывает специально созданная Конституционная комиссия, будет направлен на стабилизацию существующего режима и на трансфер власти на его условиях.
«Что именно там будет, сказать сложно, учитывая непрозрачность всей процедуры. Вряд ли стоит ожидать усиления политических партий. Зато весьма вероятно повышение роли Совета безопасности и Всебелорусского народного собрания. На мой взгляд, такая конструкция будет излишне громоздкой, но об этом можно будет судить, когда проект Конституции обнародуют», - пояснил он.
Что касается «Народной Конституции», которая накануне обсуждалась политологом Дмитрием Болкунцом с другими оппозиционерами за рубежом, то, по мнению Шимова, она может иметь какое-то значение только в случае ее признания внешними силами.
«Если прецедент с признанием за Тихановской и ее соратниками дипломатического статуса в Литве получит развитие, то можно говорить о формировании некого параллельного белорусского государства в изгнании, которое станет частью политической игры Запада и инструментом давления на режим Лукашенко. В этом контексте имеет смысл и "Народная Конституция"», - пояснил он.
В противном случае, убежден Шимов, это просто окажется еще одной пустой инициативой, которых оппозиция сгенерировала уже немало – «все они ушли в песок».
Напомним, накануне стало известно о том, что Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон, и уже 21-го июля на итоговом заседании члены комиссии планируют рассмотреть в целом юридически оформленные предложения по изменению Конституцию.
Вчера также прошло обсуждение представителями белорусской оппозиции, которые находятся за рубежом, проекта «Народной Конституции».
10:27 10/07/2021
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