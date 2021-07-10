



Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил политолог, доцент Белорусского госуниверситета Всеволод Шимов.





По его словам, проект Конституции Беларуси, который разрабатывает специально созданная Конституционная комиссия, будет направлен на стабилизацию существующего режима и на трансфер власти на его условиях.

«Что именно там будет, сказать сложно, учитывая непрозрачность всей процедуры. Вряд ли стоит ожидать усиления политических партий. Зато весьма вероятно повышение роли Совета безопасности и Всебелорусского народного собрания. На мой взгляд, такая конструкция будет излишне громоздкой, но об этом можно будет судить, когда проект Конституции обнародуют», - пояснил он.

Что касается «Народной Конституции», которая накануне обсуждалась политологом Дмитрием Болкунцом с другими оппозиционерами за рубежом, то, по мнению Шимова, она может иметь какое-то значение только в случае ее признания внешними силами.





«Если прецедент с признанием за Тихановской и ее соратниками дипломатического статуса в Литве получит развитие, то можно говорить о формировании некого параллельного белорусского государства в изгнании, которое станет частью политической игры Запада и инструментом давления на режим Лукашенко. В этом контексте имеет смысл и "Народная Конституция"», - пояснил он.

В противном случае, убежден Шимов, это просто окажется еще одной пустой инициативой, которых оппозиция сгенерировала уже немало – «все они ушли в песок».





Напомним, накануне стало известно о том, что Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон, и уже 21-го июля на итоговом заседании члены комиссии планируют рассмотреть в целом юридически оформленные предложения по изменению Конституцию.





Вчера также прошло обсуждение представителями белорусской оппозиции, которые находятся за рубежом, проекта «Народной Конституции».



