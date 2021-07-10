Латушко дал показания и против Лукашенко: «Угрозы жизни и здоровью публично и в частном порядке»
Их рассматривают в окружной прокуратуре Варшавы.
Павел Латушко, лидер Народного антикризисного управления, белорусскй экс-дипломат и руководитель Купаловского театра в Минске, выступал там и как свидетель, и как потерпевший.
Он подавал жалобу в прокуратуру на поступающие угрозы жизни, здоровью. У прокурора теперь есть конкретные факты, имена конкретных лиц, от которых они исходили.
Среди них, как сообщается, есть и Александр Лукашенко, пишет blizko.by
10:05 10/07/2021
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