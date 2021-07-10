Сванидзе: «Государство – все, человек ничто. А государство – это кто?»

– Это никогда не умирало. Это умерло в 90-е годы, которые сейчас принято клясть, точнее, – рассуждает Николай Сванидзе на Эхе Москвы. – А так, это было до середины 80-х и потом до конца 90-х этого не было, а потом это было всегда. Его цитирует gazetaby.com/





Когда мы говорим о наших каких-то духовных скрепах, то какая духовная скрепа нами унаследована от Советской власти? Примат государства. Государство превыше всего. Ни социализм, ни коммунизм, это все нафиг никому было не нужно уже после 20-х годов. А вот государство – это да.





Государство – все, человек ничто. А государство – это кто? Это руководство государственное. Это высший класс бюрократии во главе с первым лицом. Вот это есть государство.





Все кто против – это враги. Все кто за – это не то что друзья, это подчиненные.





И с ними можно более-менее милостиво в зависимости от жестокости государства. Иногда и с ними тоже жестоко. А уж с врагами-то тем более. Если уж своих бьем, так что чужих жалеть?



