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Мнения. Дело не столько в независимых СМИ, сколько в целом в переходе к тоталитаризму

Черный четверг сменила черная пятница. Почему власти атакуют отдельных журналистов и целые редакции независимых СМИ по всей стране?

Мнения. Дело не столько в независимых СМИ, сколько в целом в переходе к тоталитаризму
Архивный снимок. Фото: Getty Images
Аналитики пытаются осмыслить происходящее. Политолог Валерий Карбалевич высказал «Салідарнасці» мысль, что власти хотят любыми способами добиться доминирования внутри Беларуси государственных СМИ.

Что, по его мнению, уже невозможно из-за «телеграм-революции».

Сооснователь «Сильный новостей» Петр Кузнецов в колонке на DW выдвинул версию, что власти пытаются разделить информационные потоки на «своих» (внутри Беларуси и под контролем государства) и «чужих» (вне Беларуси и за пожертвования).

Конечная цель: чтобы негосударственные медиа воспринимались внутри страны «голосами вражеской пропаганды».

Экономист и аналитик Сергей Чалый в интервью Еврорадио отметил:

– Это не столько борьба с белорусскими независимыми СМИ. Очевидно, что пытаются приходить к любому, до кого могут дотянуться... Это официально переход в новое качество, это в чистом виде тоталитарное государство.

Чалый напомнил о словах министра иностранных дел Владимир Макея, сказанных еще в апреле: «Любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество перестанет существовать». Экономист считает, что это была не угроза, а предупреждение.

Но чем вызвано желание белорусских властей перейти «к тоталитаризму в чистом виде», когда все, что не соответствует государственной линии, запрещается? Чалый объясняет это неуверенностью режима в своем будущем: «Власть не может расслабиться».
Салідарнасць
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