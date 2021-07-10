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У журналистов «Сильных новостей» изъята техника

У всех журналистов гомельского сайта «Сильные новости» в ходе обысков изъята техника, сами сотрудники на свободе.

Вечером 9 июля обыски прошли у Петра и Павла Кузнецовых (основатель и сотрудник «СН»), Анны и Дениса Якштас, Юрия Глушакова, Екатерины Телиман, Алексея Шкурова, Ирины Вольской, Натальи Сусловой, Снежаны Погодиной (работает в Жлобине), а также у начальника рекламного отдела Евгении Крещук и в помещении редакции.

Пока нет связи с Натальей Сусловой. Редакция предполагает, что она просто осталась без средств связи.

Известно об изъятии техники у гомельского корреспондента газеты «Народная воля» Анатолия Готовчица, сообщает БелаПАН.

 
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