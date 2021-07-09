



Премьера документального сериала «Как стать тираном» состоится 9 июля на стриминг-сервисе Netflix. На обложке трейлера использован плакат, на котором Сталин общается с пионерами, отмечает Esquire.





Помимо Сталина в трейлере показаны кадры хроники с участием Адольфа Гитлера, Муаммара Каддафи, Саддама Хусейна, Бенито Муссолини, Ким Ир Сена и других диктаторов, пишет gazetaby.com





Кроме того, в одной из анимированных сцен Гитлер передает Сталину чернильное перо. Вероятно, она связана с тем, как два хищника разделили будущую добычу, подписав пакт Молотова-Риббентропа и секретные протоколы к нему.