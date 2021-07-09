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Итоги черной пятницы: Не менее 23 обысков прошло у журналистов и в редакциях. Сидят 32 представителя медиа

Не менее 23 обысков прошло у журналистов и в редакциях за два последних дня, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в пятницу.

Итоги черной пятницы: Не менее 23 обысков прошло у журналистов и в редакциях. Сидят 32 представителя медиа
"По подсчетам Белорусской ассоциации журналистов, за два дня силовики провели не менее 23 обысков у журналистов и в редакциях медиа", - говорится в сообщении БАЖ.

"Обыски прошли в редакциях изданий "Наша Ніва", "Брестская газета", Intex-Press, "Медыя-Палессе", "Информ-прогулка", "Ганцавіцкі час". Задержано 7 наших коллег", - уточнили в ассоциации.
 
Всего к настоящему времени задержанными в Беларуси остается 32 представителя медиа, добавили в БАЖ.
interfax.by
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