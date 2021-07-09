Итоги черной пятницы: Не менее 23 обысков прошло у журналистов и в редакциях. Сидят 32 представителя медиа

Не менее 23 обысков прошло у журналистов и в редакциях за два последних дня, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в пятницу.