— Когда каждый день лишают лицензии адвокатов, сажают за носки, за белые листы бумаги и прочую чушь, невероятную, казалось бы, в XXI веке, то, к сожалению, даже чувства притупляются, — рассказал Волошин в эфире «Дождя». — Но, я надеюсь, что все-таки не всех СМИ коснутся зачистки.





Есть СМИ с отдаленной от политики повесткой, есть сайты, которые более сдержаны в освещении событий, происходящих в Беларуси. Плюс множество телеграм-каналов освещают белорусскую повестку, и их довольно трудно тронуть. Вряд ли этим каналам что-то угрожает, — считает Волошин.





Он сообщил, что только из редакции TUT.BY за границу выехали около 50 сотрудников. Однако много журналистов разных медиа до сих пор остаются и работают в Беларуси:





— Независимым журналистам остается либо работать из-за рубежа, либо, сжав зубы, делать свою работу, вне зависимости от того, что тебя ждет.





Кирилл Волошин сказал, что редакция предполагала блокировку зеркального сайта.





— Редакция в эмиграции, которая запускала Zerkalo.io предполагала, что постепенно сайт будет заблокирован. Потому мы предлагаем всем жителям Беларуси устанавливать VPN, использовать какие-то прокси, топ-браузеры и прочие штуки, потому что фактически сотни сайтов белорусских медиа находятся в блокировке и доступ к ним ограничен. И единственный способ заходить на них — устанавливать VPN, пишет gazetaby.com





Редакция TUT.BY, запустившая «зеркало», чуть ли не первой новостью на этом сайте опубликовала инструкцию, как обходить блокировки в Беларуси.



