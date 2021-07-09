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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Соучредитель TUT.BY: «Независимым журналистам остается либо работать из-за рубежа, либо, сжав зубы, делать свою работу, вне зависимости от того, что тебя ждет»

Кирилл Волошин считает, что полностью зачистить информационное поле Беларуси не удастся.

Соучредитель TUT.BY: «Независимым журналистам остается либо работать из-за рубежа, либо, сжав зубы, делать свою работу, вне зависимости от того, что тебя ждет»
Фото ilinterviews.com
— Когда каждый день лишают лицензии адвокатов, сажают за носки, за белые листы бумаги и прочую чушь, невероятную, казалось бы, в XXI веке, то, к сожалению, даже чувства притупляются, — рассказал Волошин в эфире «Дождя». — Но, я надеюсь, что все-таки не всех СМИ коснутся зачистки.

Есть СМИ с отдаленной от политики повесткой, есть сайты, которые более сдержаны в освещении событий, происходящих в Беларуси. Плюс множество телеграм-каналов освещают белорусскую повестку, и их довольно трудно тронуть. Вряд ли этим каналам что-то угрожает, — считает Волошин.

Он сообщил, что только из редакции TUT.BY за границу выехали около 50 сотрудников. Однако много журналистов разных медиа до сих пор остаются и работают в Беларуси:

— Независимым журналистам остается либо работать из-за рубежа, либо, сжав зубы, делать свою работу, вне зависимости от того, что тебя ждет.

Кирилл Волошин сказал, что редакция предполагала блокировку зеркального сайта.

— Редакция в эмиграции, которая запускала Zerkalo.io  предполагала, что постепенно сайт будет заблокирован. Потому мы предлагаем всем жителям Беларуси устанавливать VPN, использовать какие-то прокси, топ-браузеры и прочие штуки, потому что фактически сотни сайтов белорусских медиа находятся в блокировке и доступ к ним ограничен. И единственный способ заходить на них — устанавливать VPN, пишет gazetaby.com

Редакция TUT.BY, запустившая «зеркало», чуть ли не первой новостью на этом сайте опубликовала инструкцию, как обходить блокировки в Беларуси.
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