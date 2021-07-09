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В Гомеле милиция пришла к сотрудникам "Сильных Новостей"

9 июля в Гомеле милиция пришла к сотрудникам "Сильных Новостей". Проходят обыски. Редактор "Сильных Новостей" Ирина Вольская успела сообщить, что к ней пришли сотрудники уголовного розыска, забирают компьютерную технику, пишет @gomeltoday.

Анна Якштас / @gomeltoday

9 июля в Гомеле милиция пришла к сотрудникам "Сильных Новостей". Проходят обыски. Редактор "Сильных Новостей" Ирина Вольская успела сообщить, что к ней пришли сотрудники уголовного розыска, забирают компьютерную технику, пишет euroradio.fm со ссылкой на @gomeltoday.

Также силовики пришли по месту прописки руководителя рекламного отдела "Сильных Новостей" Евгении Кращук. Но её в квартире нет.

Обыск прошёл по месту прописки главного редактора Анны Якштас. Там живёт её бабушка, никакой компьютерной техники у неё не нашли. После этого милиция появилась по месту жительства Анны Якштас и её мужа, сотрудника издания Дениса Якштаса.

Также силовики пришли к журналистам издания Наталье Сусловой и Юрию Глушакову.

"Зачистка" негосударственных медиа проходит по всей стране.

Основатель "Сильных новостей" Петр Кузнецов
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