Двух профсоюзных активистов задержали в Новополоцке

Двое профсоюзных активистов были предварительно задержаны на 72 часа, сообщили в БНП.





По информации руководства первичной организации БНП ОАО "Нафтан", вчера к членам профсоюза пришли представители уголовного розыска. Обыски прошли у юриста профсоюза Александра Капшуля, заместителя председателя первички Юрия Гашева, заместителя председателя Дениса Гурского и секретаря-казначея Дмитрия Койро. Гурский и Койро были задержаны на трое суток.



