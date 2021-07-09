



Об этом следователь по делу сообщил маме Евгения, пишет @nashaniva.





Бабак стал известен тем, что выполнил свой служебный долг в августе 2020-го, инициировав проверку людей в форме ГАИ, которые зверски избили байкеров ночью 11 августа. Проверка ни к чему не привела, а сам Бабак уволился.





Бабак родом из деревни Печищи в Светлогорском районе, там он заканчивал школу. Его отец был в колхозе агрономом, мать — бухгалтером в детском доме.





Родственники говорят, что с детства его волновали глобальные проблемы, вроде защиты окрестностей, улучшения мира, комната была завалена книгами.





После окончания юрфака Бабак пошел в прокуратуру и работу свою любил, увольнение далось ему непросто. Родственники говорят, что он рассчитывает вернуться в прокуратуру после восстановления законности в стране.



