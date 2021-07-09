



Внешне всё выглядит вполне логично: есть президент, две палаты парламента, исполнительная власть в виде федерального правительства и многочисленных ведомств, пишет Собеседник.





Однако, в сравнении со структурой власти в странах Запада, где президента всегда окружает огромное количество советников и глав специализированных департаментов, дающих главам государств экспертные рекомендации в тех или иных вопросах, Россия внешне демонстрирует едва ли не механизмы ручного управления всеми процессами в стране.





Разумеется, управлять всем этим, давая ответственные поручения законодателям и министрам, один человек попросту не может. Более того, в экспертной среде давно ходят разговоры о неких группах влияния в российских элитах и ближайшем окружении президента Путина, которое якобы и отвечает за принятие тех или иных ключевых решений по внутренней и внешней политической повестке, социальным и экономическим вопросам, а также многому другому.





Примечательно, что в разные времена по этому поводу озвучивались самые разные версии. Начиная от той, согласно которой Владимир Владимирович не совсем контролирует ситуацию и является управляемым влиятельными группами во власти, заканчивая тем, что у президента в руках сосредоточены все ключевые рычаги влияния, а потому он волен самостоятельно принимать любые решения, в том числе критичные.





Причём, с приближением парламентских выборов, усилением дискуссии на тему возможного транзита власти в стране и прочем, вопрос о сферах влияния в высших эшелонах российской власти снова стал актуален.





К примеру, журналист и телеведущая Наталья Влащенко в беседе с российским политиком Дмитрием Гудковым, не так давно выехавшим из России из-за риска уголовного преследования, задала ему прямой вопрос о том, кто может влиять на решения, принимаемые Владимиром Путиным.





– Понятно, что Путин достаточно самостоятелен в своих решениях, но кто из его окружения больше всего влияет на его решения? – поинтересовалась она.





В ответ на это политик не стал изобретать каких-то теорий и объяснять принципы, структуру и основы работы подобных механизмов в отечественной верхушке, а сразу перешёл к делу.





– Я думаю, на решения Путина сильнее всего влияют так называемые члены кооператива «Озеро»: Юрий Ковальчук, Аркадий Ротенберг, Игорь Сечин. В какой-то степени влияние на Путина также имеет Николай Патрушев. Вот список тех людей, имеющих определённое влияние на решения Путина, – заявил Дмитрий Гудков.