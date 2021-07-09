Независимой Беларуси в этом году исполняется 30 лет. Две трети истории нашей страны зафиксированы белорусским порталом TUT.BY. Признать его экстремистским — значит уничтожить 20-летний архив белорусской истории, уничтожить сам ресурс и многолетний труд его большой команды. Лишить трехмиллионную аудиторию любимого источника информации. И все это только потому, что редакционная политика TUT.BY не устраивает власть.





TUT.BY призывал к насильственной смене власти? Нет. К другим насильственным действиям? Тоже нет. Оскорблял силовиков или действующую власть? Снова мимо. МВД в своем обращении в суд указывает, что в публикациях TUT.BY высшие должностные лица характеризуются негативно. А действия власти можно оценивать только позитивно? Критиковать нельзя вообще? Это преступление, экстремизм?





Нашей главной задачей всегда было достоверно и оперативно информировать аудиторию о том, что происходит в стране и мире. Факты первичны — таков наш подход к работе. Уверена, именно эта позиция позволила стать нам главным белорусским онлайн-медиа.





И именно эта позиция стала причиной, по которой власть решила уничтожить TUT.BY. Ведь если мы видели, как задерживали Сергея Тихановского, то мы писали об этом. Если в избирательные комиссии не допускали альтернативных кандидатов — тоже писали. Как и о том, что независимые наблюдатели не попадали на участки, что протоколы голосования вывешивались далеко не везде.





Мы писали и снимали, как силовики применяли спецсредства — и как протестующие нападают на силовиков, как выходили с Окрестина избитые участники протестов, мы фиксировали жесткие задержания, рассказывали о судах за БЧБ-символику и за надписи на асфальте. Мы внимательно фиксировали в тексте, на фото и видео все, что происходило в Беларуси, потому что это - наша работа.





Но мы освещали не только последнюю избирательную кампанию и события, которые за ней последовали. Мы рассказывали обо всех важных событиях в нашей стране. Наши журналисты побывали в красной зоне еще в первую волну коронавируса. Мы освещали переговоры Нормандской четверки в Минске, большой спортивный праздник — домашний чемпионат мира по хоккею и другое.





Мы общались с лучшими врачами страны, рассказывали о громких судебных процессах, записывали интервью с чиновниками (Александр Лукашенко, Владимир Макей, Анатолий Сивак, Наталья Эйсмонт и другие), бизнесменами (Александр Шакутин, Михаил Гуцериев, Александр Зайцев и опять же, со многими другими). С нашей помощью решались социальные и бытовые проблемы.





Это экстремизм?





TUT.BY — это многоч ленные истории интересных людей. Сильных, увлеченных, необычных. Мы находили их в разных уголках нашей страны и рассказывали в своих текстах и на видео. Вспомните 92-летнего фельдшера, который более полувека лечит односельчан. Или сельского врача, к которому приезжают пациенты из России. Или историю 90-летнего батюшки, который победил COVID-19. Может, это экстремизм?





TUT.BY фиксировал перемены в обществе. Мы рассказывали о важных социальных и благотворительных проектах, городских инициативах, стартапах, интересных бизнес-проектах. Мы писали о талантливых белорусах, которые заявили о себе на весь мир. На наших глазах белорусы становились самостоятельными, инициативными и ответственными гражданами, способными решать свои проблемы и объединяться для решения общих. Попахивает экстремизмом?





TUT.BY — это и рассказы о людях со сложными судьбами и серьезными проблемами, это удивительные читатели и зрители, которые помогают нашим героям с этими проблемами справиться. Как здорово знать, что в Беларуси так много замечательных людей, готовых прийти на помощь.





Ну и, наконец, TUT.BY — это не только события и люди, TUT.BY — это ряд полезных сервисов, которыми каждый день пользовались сотни тысяч человек. Афиша, продажа билетов, почта, курсы валют, банковские услуги и много других. Это все тоже экстремизм?





Мы — не экстремисты, это я знаю точно. Самая главная ценность для нас — человеческая жизнь. Мы против насилия и травли любой из сторон. Мы любим свою страну и хотим, чтобы люди в ней жили счастливо, чтобы могли реализовать свои таланты и обеспечить достойную жизнь своим семьям.





Только счастливые и свободные люди, которые не испытывают страха и относятся друг к другу с уважением, могут сделать нашу страну лучше. Развивать общество граждан, которые самостоятельно, по собственной инициативе и своими силами улучшают свою страну — этому нас учил Юрий Зиссер.





В такой стране он мечтал жить. В такой стране мечтаем жить и мы.





И TUT.BY в ней тоже будет жить!



