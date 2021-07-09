В документе говорится о том, что ситуацию с мигрантами нужно сравнивать с актом воздушного терроризма — принудительной посадкой самолёта Ryanair.





"Это новое и пагубное нападение на государство-член Европейского Союза и союзника по НАТО".





Рихардс Колс Об этом сообщил в своем твиттере депутат сейма Латвии







