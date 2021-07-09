После обысков в офисе и дома Егора увезли в Следственный комитет на допрос, где ему вызвали скорую помощь . Как сообщает пресс-служба СК, Мартиновичу была оказана медицинская помощь, так как он пожаловался на плохое самочувствие.









Минувшую ночь Егор провел в изоляторе на Окрестина. Говорит, что чувствует себя лучше. Сегодня утром его впервые покормили, хотя задержали вчера, около 10 часов утра. Ему и другим узникам в камере не выдали матрасы и постель.





Напомним, главный редактор "Нашей Нивы"задержан на 72 часа как подозреваемый по ч. 1 ст. 342 (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них).





Также в ИВС на Окрестина в таком же статусе находятся главный редактор журнала "Наша история" Андрей Дынько, руководитель отдела рекламы и маркетинга Андрей Скурко, главный бухгалтер Ольга Ракович.





Андрей Скурко болен сахарным диабетом, инсулинозависимым, ему разрешили взять лекарства с расчетом на трое суток.