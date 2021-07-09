+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Наша Нива": главреда Егора Мартиновича избили при задержании

Главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича избили при задержании, в результате чего он получил травму головы, сообщает Наша нива в своем телеграме.

"Наша Нива": главреда Егора Мартиновича избили при задержании
После обысков в офисе и дома Егора увезли в Следственный комитет на допрос, где ему вызвали скорую помощь. Как сообщает пресс-служба СК, Мартиновичу была оказана медицинская помощь, так как он пожаловался на плохое самочувствие. 


Минувшую ночь Егор провел в изоляторе на Окрестина. Говорит, что чувствует себя лучше. Сегодня утром его впервые покормили, хотя задержали вчера, около 10 часов утра. Ему и другим узникам в камере не выдали матрасы и постель.

Напомним, главный редактор "Нашей Нивы"задержан на 72 часа как подозреваемый по ч. 1 ст. 342 (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них). 

Также в ИВС на Окрестина в таком же статусе находятся главный редактор журнала "Наша история" Андрей Дынько, руководитель отдела рекламы и маркетинга Андрей Скурко, главный бухгалтер Ольга Ракович.

Андрей Скурко болен сахарным диабетом, инсулинозависимым, ему разрешили взять лекарства с расчетом на трое суток.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]