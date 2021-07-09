+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Силовики пришли к журналистам в Бресте, Минске и Глубоком

9 июля силовики пришли с обысками к брестскому журналисту Максиму Хлебцу, администратору портала «Виртуальный Брест» Андрею Кухарчику, минскому корреспонденту Onliner Анастасии Занько и журналистке из Глубокого Татьяне Смоткиной.

Силовики пришли к журналистам в Бресте, Минске и Глубоком
Занько, Хлебец, Кухарчик - коллаж zerkalo.io
Причины визитов пока выясняется. Ни Максим Хлебец, ни Анастасия Занько, ни Андрей Кухарчик не отвечают на звонки и сообщения.

Татьяна Смоткина успела сообщить, что к ее дому подъехала милиция: «Стоит машина пока что возле дома, пока милиционеры читают в ней какие-то бумаги. Все, выхожу из соцсетей», — сообщила журналистка.

Днем ранее КГБ провело обыски в редакциях и у сотрудников независимых СМИ Брестской области. Силовики наведались в «Медиа-Полесье», «Intex-press», «Брестскую газету».

По данным Zerkalo.io, обыски у журналистов Брестской области 8 июля проводились в рамках уголовного дела по статье «Акт терроризма».

Главному редактору Владимиру Янукевичу Intex-press сообщили, что в редакции могут находиться «предметы и орудия преступления», а также документы и другие ценные для расследования материалы.

По итогу вчерашнего «рейда» никого из редакций региональных СМИ не задержали, но изъяли всю технику.

В тот же день МВД нагрянуло к сотрудникам «Нашей Нівы». По информации Следственного комитета главный редактор «НН» Егор Мартинович вместе еще с тремя фигурантами проходит по делу о массовых беспорядках. 

На данный момент известно, что на трое суток задержаны Егор Мартинович, Андрей Скурко, Андрей Дынько и главный редактор издания Ольга Ракович. Они находятся в ИВС на Окрестина. 

Сайт nn.by заблокирован Мининформом «на основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено».
Источник: zerkalo.io
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]