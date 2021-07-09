Силовики пришли к журналистам в Бресте, Минске и Глубоком

Причины визитов пока выясняется. Ни Максим Хлебец, ни Анастасия Занько, ни Андрей Кухарчик не отвечают на звонки и сообщения.





Татьяна Смоткина успела сообщить, что к ее дому подъехала милиция: «Стоит машина пока что возле дома, пока милиционеры читают в ней какие-то бумаги. Все, выхожу из соцсетей», — сообщила журналистка.





Днем ранее КГБ провело обыски в редакциях и у сотрудников независимых СМИ Брестской области. Силовики наведались в «Медиа-Полесье», «Intex-press», «Брестскую газету».





По данным Zerkalo.io, обыски у журналистов Брестской области 8 июля проводились в рамках уголовного дела по статье «Акт терроризма».





Главному редактору Владимиру Янукевичу Intex-press сообщили, что в редакции могут находиться «предметы и орудия преступления», а также документы и другие ценные для расследования материалы.





По итогу вчерашнего «рейда» никого из редакций региональных СМИ не задержали, но изъяли всю технику.





В тот же день МВД нагрянуло к сотрудникам «Нашей Нівы». По информации Следственного комитета главный редактор «НН» Егор Мартинович вместе еще с тремя фигурантами проходит по делу о массовых беспорядках.





На данный момент известно, что на трое суток задержаны Егор Мартинович, Андрей Скурко, Андрей Дынько и главный редактор издания Ольга Ракович. Они находятся в ИВС на Окрестина.





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