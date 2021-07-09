В офисе «Медиа-Полесья», у главреда и сотрудников прошли обыски: подробности
Как сообщает издание, проводили обыски в Лунинце и Пинке следственные группы КГБ в рамках уголовного дела «Акт терроризма».
Офис «Медиа-Полесья» находится в Лунинце на улице Пантелеева, через дорогу от КГБ.
Дома у журналистов изъяты средства связи, носители информации.
Главный редактор Светлана Гарда не находилась по месту жительства в момент проведения обыска.
"Мы — не террористы! Мы – журналисты!" -- возмущаются коллеги.
10:00 09/07/2021
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