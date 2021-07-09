В Украине назвали сроки вступления в ЕС
Украина намерена получить членство в НАТО и Европейском Союзе в течение 5-10 лет, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью литовскому изданию LRT.
"Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшей перспективе, мы нацелены получить членство в течение 5-10 лет", - сказал премьер и подчеркнул, что этот шаг зависит не только от Украины, но и от других стран.
При этом глава правительства отметил, что движение официального Киева к членству в ЕС не останавливается и что важным вопросом европейского будущего Украины остается последовательная реализация реформ.
Шмыгаль напомнил, что ЕС уже стал главным торговым партнером Украины.
09:29 09/07/2021
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