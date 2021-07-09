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Представитель ЕС: репрессии против «Нашай нівы» и других СМИ — полное игнорирование обязательств Беларуси в ООН и ОБСЕ

Представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано отреагировал на ситуацию с изданием «Наша ніва» и другими белорусскими независимыми СМИ.

Представитель ЕС: репрессии против «Нашай нівы» и других СМИ — полное игнорирование обязательств Беларуси в ООН и ОБСЕ
Фото: trt.net.tr
«Репрессии против "Нашай нівы" и других средств массовой информации и журналистов свидетельствуют о продолжении репрессий режима в отношении независимых голосов и полном игнорировании не только свободы выражения взглядов, но и собственных обязательств в ООН и ОБСЕ. Это неприемлемо, плачевно и должно остановиться», — подчеркнул он в «Твиттере».

Как сообщалось, пиешт naviny.online, утром 8 июля сайт «Нашай нівы» перестал открываться. Министерство информации сообщило, что приняло решение о блокировке сайта nn.by «на основании уведомления Генпрокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации"».


В редакции издания, офисе бухгалтерии и дома у сотрудников прошли обыски. Их проводили сотрудники разных управлений органов внутренних дел, допросы проходят в Следственном комитете.

Продолжение материала читайте здесь
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