«Репрессии против "Нашай нівы" и других средств массовой информации и журналистов свидетельствуют о продолжении репрессий режима в отношении независимых голосов и полном игнорировании не только свободы выражения взглядов, но и собственных обязательств в ООН и ОБСЕ. Это неприемлемо, плачевно и должно остановиться», — подчеркнул он в «Твиттере».





Как сообщалось, пиешт naviny.online, утром 8 июля сайт «Нашай нівы» перестал открываться. Министерство информации сообщило, что приняло решение о блокировке сайта nn.by «на основании уведомления Генпрокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации"».









В редакции издания, офисе бухгалтерии и дома у сотрудников прошли обыски. Их проводили сотрудники разных управлений органов внутренних дел, допросы проходят в Следственном комитете.





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