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В Бресте ликвидированы учреждения “За свой город” и “Дзедзич”

Прокуратура заявила, что данные учреждения осуществляли деятельность, не соответствующую уставу.


Как сообщила служба информации прокуратуры Брестской области, пишет 1reg.by , социально-информационного учреждения «За свой город» и информационно-консалтингового учреждения «Дзедзич» ликвидированы администрацией Ленинского района Бреста по представлению прокуратуры.

“Установлено, что с августа 2020 года учреждение «За свой город» вопреки уставным задачам, обозначенным как содействие всестороннему социально-экономическому и культурному развитию городов Беларуси, размещало на своих страницах в социальных сетях информацию, направленную на разжигание вражды по профессиональному признаку.

Учреждение «Дзедзич» вместо оказания информационно-консалтинговых услуг в области культуры занималось иной не закрепленной уставом деятельностью. В частности, организовывало конкурсы художественных произведений и трансляцию в социальных сетях роликов, пропагандирующих формирование у граждан одобрительного отношения к совершению противоправных действий.

Органы прокуратуры Брестчины продолжают работу по выявлению организаций, осуществляющих деятельность, не соответствующую уставным целям”, – сообщает прокуратура Брестской области.
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