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Об этом на брифинге с находящимся в Литве с визитом премьером Испании Педро Санчесом заявила глава правительства балтийской республики Ингрида Шимоните, передает ТАСС.





«Хотелось бы верить, что ни у кого не осталось иллюзий, что можно вернуться к таким дискуссиям с Минском, какие были раньше», - сказала она.





Условием возобновления диалога, пишет Политринг, по мнению главы правительства, должно стать выполнение белорусскими властями требований ЕС.





«Все политзаключенные должны быть освобождены, а в стране организованы свободные, демократические выборы с тем, чтобы ни Кремль, ни Брюссель, ни Вильнюс или Мадрид, а граждане Беларуси могли решить, каким путем идти их стране», - заявила Шимоните.





Премьер Испании лаконично согласился с этими оценками.





«Мне нечего добавить к словам госпожи премьера о Беларуси», - отметил Санчес.