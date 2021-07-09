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Премьер Литвы считает, что вести диалог с Минском на прежних основаниях невозможно

Диалог с белорусскими властями на тех основаниях, на которых он шел до президентских выборов в августе 2020 года и последовавших протестов оппозиции, не представляется возможным.

Фото: rubaltic.ru
 
Об этом на брифинге с находящимся в Литве с визитом премьером Испании Педро Санчесом заявила глава правительства балтийской республики Ингрида Шимоните, передает ТАСС.

«Хотелось бы верить, что ни у кого не осталось иллюзий, что можно вернуться к таким дискуссиям с Минском, какие были раньше», - сказала она.

Условием возобновления диалога, пишет Политринг, по мнению главы правительства, должно стать выполнение белорусскими властями требований ЕС.

«Все политзаключенные должны быть освобождены, а в стране организованы свободные, демократические выборы с тем, чтобы ни Кремль, ни Брюссель, ни Вильнюс или Мадрид, а граждане Беларуси могли решить, каким путем идти их стране», - заявила Шимоните.

Премьер Испании лаконично согласился с этими оценками.

«Мне нечего добавить к словам госпожи премьера о Беларуси», - отметил Санчес.
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