Сегодня силовики пришли в Брестскую газету, в Intex-press, в Медиа-Полесье, в “Нашу Ниву” и оршанский сайт Orsha.eu. Что объединяет все названные издания, или почему именно они выбраны в качестве мишеней?





П. Быковский





Об этом «Белорусский партизан» поговорил с медиа-экспертом Павлюком Быковским.





- Мы не видим полной картины происходящего. Например, Змитра Лупача забрали даже из санатория, а это показывает, что в центре внимания находились разные журналисты – и региональные, и связанные с определенными проектами, которые получили оценку деструктивных в глазах властей.

Собственно, в этом и состоит выбор мишеней: власти хотели бы, чтобы именно эти проекты замолчали до какого-то важного события; возможно, это политическая кампания, возможно, это внесение изменений в Конституцию, а возможно,





идет подготовка к осени, когда возможно обсуждение интеграционных инициатив.





И если они могут вызвать возмущение значительной части общества, то чтобы журналисты не стреляли в спину правящему режиму, их решили «нормализовать». Как они умеют и как привыкли действовать в последнее время.





- Наблюдатели отмечают, что власти действуют в соответствии с «кейсом TUT.BY»: захватить независимый ресурс, финансово удавить, а затем передать его в руки официальной пропаганды.





- На самом деле, я пока не вижу, чтобы TUT.BY был передан в руки провластной пропаганды. Есть проект, который делает неизвестно кто, и который не размещен ан доменном имени TUT.BY, он не использует те же логотип. Да и история с TUT.BY не была прямым захватом. Я бы сказал, что события не выглядят настолько однозначно.

Но механизм финансового удушения использовался в новейшей истории неоднократно. Ряд изданий закрывались якобы по своей инициативе: это происходило после выборов 2001, 2006, 2010 года. На самом деле, каждые президентские выборы были большим испытанием на устойчивость медиа-сектора. Но сейчас, когда политический кризис 2020 года находится в стадии, которую власти явно рассматривают как нормализацию (они удержали власть и борются с очагами недовольных),





они заняты удалением «вредных» ресурсов.





Когда издания, в том числе и региональные, лишились возможности лишились возможности распространяться через государственную систему «Белпочта» и «Белсоюзпечать», у них сразу же возникли проблем с тиражами, с рекламой, с продажами. Та же история с «Комсомольской правдой в Беларуси»: она до сих пор не вернулась в систему распространения, поэтому находится явно в сложном положении.

Но пока нельзя говорить, что идет полная зачистка; скорее, власти сбивают самые верхние головы, которые видны на общем поле.





- Политолог «Белой Руси» Петр Петровский озвучил свою версию зачистки: «Власть не ставит цель ликвидировать свободу слова или "независимые СМИ"… перед руководством страны стоит задача полного переформатирования гражданского и информационного поля, его суверенизации. Следующим этапом будет создание белорусских суверенных грантовых механизмов для формирования собственного гражданского общества и реально независимых без кавычек СМИ. Уже анонсировано создание фонда поддержки со стороны АП РБ». Как можно перевести это высказывание на понятный язык?





- Я думаю, что Петровский с вниманием отнесся к опыту Азербайджана. Там система раздачи грантов негосударственным СМИ привела к тому, что СМИ стали вынужден либо не поднимать острые тем, либо просто прекратили существование из-за невозможности зарабатывать деньги, поскольку такое вливание денег серьезно искажает медиарынок.

Но: в Беларуси нечто подобное можно было бы сделать до политического кризиса, а не сейчас. Сейчас с точки зрения власти нужно дождаться нормализации ситуации, потому что бессмысленно создавать медиа, которые не пользуются доверием – они просто будут проедать деньги. Это не будет ни подкупом негосударственных СМИ, чтобы они прислушивались к позиции Александра Лукашенко, ни созданием конкретных медиа, которые должны бы вырасти. Я не вижу, каким образом такой подход мог бы серьезно изменить ситуацию.

Сам по себе такой механизм действительно работает. Но он работает в а) богатой стране, б) авторитарной стране, в) в ситуации, когда оппозиция задавлена. У нас как минимум отсутствует фактор богатой страны. Что касается задавленности оппозиции, то тут с какой стороны посмотреть:





любви населения к Лукашенко явно не прибавилось, но прямое проявление недовольства на уличных акциях сейчас очень дорого стоит для людей, поэтому они отказались от этого.









- Нынешняя волна зачистки преследует кратковременные цели или ведется игра в долгую?





- Власти пользуются случаем: когда репутация ниже плинтуса и терять уже нечего, власть решает все задачи по борьбе с оппонентами, которые только стоят на повестке дня. Потом, когда возникнет потребность улучшения отношений с Западом, с Россией (на самом деле у нас не такие простые отношения с Россией, как говорит официальная пропаганда: есть проблемы с поставками белорусской продукции, есть проблемы с финансовой поддержкой кредитных организаций России), режиму приходится балансировать.

Сейчас режиму приходится балансировать между главным кредитом Россией и другими игроками,

которые, в отличие от коллективного Запада, не могут уравновесить Россию. Я говорю о Китае, об Азербайджане, о других странах, отношения с которыми остались допустимыми для официального Минска.



