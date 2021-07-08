"Важно, чтобы наше представительство в Беларуси существовало и мы могли бы получать информацию на месте, могли помогать нашим людям, которые находятся в Беларуси", - заявила Каллас на пресс-конференции в четверг.





В то же время она не смогла ответить на вопрос, должен ли новый посол Эстонии в Беларуси вручать верительную грамоту Александру Лукашенко и переадресовала вопрос министерству иностранных дел.





"Это трудный вопрос, с которым сталкивались и другие европейские государства. С одной стороны, избрание Лукашенко не признается, так как, по оценкам наблюдателей, выборы не были честными, прозрачными и демократичными. С другой стороны, дипломатическое представительство в государстве (Беларуси) по-прежнему необходимо. Разные государства к назначению посла относились по-разному, но не в отношении вручения верительной грамоты. Однако о более точном дальнейшем шаге нужно спросить у министерства иностранных дел", - сказала премьер-министр.





В начале июня МИД Эстонии на фоне того, что многие страны Запада больше не признают Лукашенко законным президентом Беларуси, заявлял, что еще не решил, следует ли отправлять туда нового посла.





Тем не менее, 6 июля президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) назначила дипломата Яака Ленсмента (Jaak Lensment) новым послом республики в Беларуси, одновременно отозвав нынешнего посла Эстонии в республике Мерике Кокаев (Merike Kokaev).





Уже после назначения министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets) заявила, что Эстония желает вручить верительную грамоту "честно выбранному главе государства" и отметила, что новый полпред будет отправлен в Минск "когда ситуация будет для этого подходящей", пишет interfax.by



