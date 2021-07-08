+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Видео перехвата в прямом эфире. В Литве прервали пресс-конференцию президента для перехвата российских самолетов

Пилоты забежали прямо во время прямой трансляции в ангар с истребителем, чтобы вылететь на перехват самолетов.

Фото: Скриншот

В Литве пришлось прервать пресс-конференцию премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы из-за сообщения о тревоги. Об этом сообщает испанское издание El Mundo

Во время визита авиабазы НАТО в Литве прозвучала боевая тревога. Из-за этого пришлось прервать выступление политиков. Они выступали в одном из ангаров, где на боевом дежурстве находятся истребители Eurofighter Typhoon. Пилоты прямо на прямой трансляции забежали в ангар и начали подниматься в истребитель.
"В международном воздушном пространстве над Балтийским морем у границы Литвы службами слежения были зафиксированы два воздушных судна без согласованного полетного плана, которые не поддерживали связь с наземным центром управления полетами, поэтому была задействована воздушная полиция", — заявил пресс-офицер ВС Литвы капитан Андрюс Дилда.


Были задействованы два истребителя для перехвата, предположительно, российских самолетов.
Напомним, в марте НАТО перехватило более 10 российских самолетов в течение 6 часов в небе над Северной Атлантикой, Северным морем, Черным и Балтийским морями. Ранее британские ВВС перехватили два Ту-142 над Северным морем.
focus.ua
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]