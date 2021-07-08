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Пресса - это святое? В чем подозревают журналистов "Нашей нивы"

Главный редактор “Нашей Нивы” Егор Мартинович, редактор издания Андрей Скурко и главный редактор журнала “Наша история” Андрей Дынько сегодня были задержаны на 72 часа. Об этом сообщили в телеграм-канале издания.

Пресса - это святое? В чем подозревают журналистов "Нашей нивы"
Фото: РИА новости, Минск, 2020
Главный редактор “Нашей Нивы” Егор Мартинович, редактор издания Андрей Скурко и главный редактор журнала “Наша история” Андрей Дынько сегодня были задержаны на 72 часа. Об этом сообщили в телеграм-канале издания.

Все они проходят подозреваемыми по части 1 статьи 342 уголовного кодекса Республики Беларусь. В этой статье идет речь о "действиях, грубо нарушающих общественный порядок”. Минимальная санкция по ней предполагает штраф, максимальная — до трех лет лишения свободы.

Это та же статья, по которой журналистки “Белсата” Катерина Андреева и Дарья Чульцова получили два года лишения свободы.

От блокировки сайта до задержания людей

Утром, 8 июля, сайт “Нашей Нивы” стал недоступен. На перебои с доступом к сайту жаловались как за рубежом, так и в Беларуси.

В офис издания, а также в офис бухгалтерии “Нашей Нивы” пришли с обыском сотрудники центрального аппарата МВД.

В это же время стало известно о задержании главного редактора издания Егора Мартиновича неизвестными. Позже Мартиновича доставили домой, у него прошел обыск.

Обыск прошел также у руководителя отдела маркетинга и рекламы издания Андрея Скурко.

Силовики пришли в дом и к Андрею Дынько. Он не являлся редактором “Нашей Нивы” с 2018 года. Сейчас Дынько возглавляет работу над историческим журналом “Наша Гісторыя”, а также детскими журналами на белорусском языке “Дуду” и “Асцярожна, дзеці”.

Все трое будут доставлены в ИВС на Окрестина. Они задержаны на 72 часа.

Как сообщает БАЖ, Скурко болен сахарным диабетом. Ему разрешили взять с собой лекарства на трое суток.
euroradio.fm
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