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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Смотрите, как главреда «Нашей нивы» Егора Мартиновича выводят из дома. Его руки были скованные за спиной

Появилось видео, как Мартиновича силовики ведут в автомобиль после обыска

О задержании Мартиновича стало известно 8 июля. Силовики пришли в редакцию и домой к некоторым сотрудникам. Известно, что обыск в офисе бухгалтерии проводили сотрудники центрального аппарата МВД. Обыск и допросы сотрудников "Нашей Нивы" проводятся по статье 342 УК (Организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них) и статье 293 УК (массовые беспорядки).

Сайт "Нашей Нивы" заблокировало Министерство информации Беларуси.
euroradio.fm
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