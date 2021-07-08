Заявление БАЖ: Прекратить уничтожение белорусских независимых медиа

"БАЖ обращает внимание на то, что под видом борьбы с экстремизмом власти пытаются уничтожить независимые белорусские медиа", - говорится в заявлении на сайте ассоциации в четверг.









Белорусская ассоциация журналистов также "требует остановить уничтожение свободного слова в Беларуси". "Результат репрессий против независимых СМИ и журналистов будет противоположным тому эффекту, на который рассчитывают инициаторы. Общество вместо верифицированной и изложенной в соответствии с журналистикой этикой информацией будет читать материалы, которые не соответствуют даже минимальным профессиональным стандартам", - полагают в БАЖ.





В четверг стало известно о блокировке сайта оппозиционного издания "Наша Нiва". Редакция сообщила о задержании главреда Егора Мартиновича и обысках у сотрудников издания.





Также в четверг о визитах силовиков сообщили ещё три региональных издания: барановичская газета Intex-press, "Брестская газета" и Оршанский региональный портал, чей редактор Игорь Казмерчак был задержан.



