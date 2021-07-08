Началась террористическая атака на Беларусь - Лукашенко

На Беларусь ведется террористическая атака. Запад пытается лишить страну суверенитета и навязать внешнее управление. Об этом заявил Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба в четверг, 8 июля.





«Наблюдается постоянное усиление наступательного потенциала Североатлантического альянса. В непосредственной близости от границ постоянно проводится череда учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь», – сказал Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.





Он высказался по поводу санкций Запада в отношении Беларуси.





«Вывод абсолютно очевиден. Коллективный Запад продолжает стремиться к установлению своей гегемонии и не отказывается от попыток лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление. Почему нас? Потому что мы всегда были на их пути. Просто мы оказались не в то время и не в том месте, в котором бы им хотелось», – считает Лукашенко.





По его мнению, архитектуры международной безопасности уже не существует.





«Многосторонние мировые площадки, призванные поддерживать мир и безопасность на планете, деградировали и демонстрируют неспособность эффективно выполнять свои функции», – добавил Лукашенко.





Он заявил, что Беларусь готова к честному, равноправному диалогу и сотрудничеству с любой страной.





«Мы не хотим воевать. У нас нет такой цели. Мы люди военные, поэтому мы знаем цену мира. Но мы не встанем на колени. Мы не можем сделать то, что они хотят. Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей, свою землю. Мы больше ничего не хотим», – заверил Лукашенко.





На прошлой неделе Лукашенко заявил, что в Беларуси якобы выявлены «спящие террористические ячейки», к которым причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва.





Также Лукашенко утверждал, что по итогам работы контрразведки у Минска появился ряд вопросов к руководству Германии. По его словам, претензии будут предъявлены канцлеру Ангеле Меркель. Но этого не было сделано до сих пор.



