Арсений Сивицкий. "По данным одной из европейских частных компаний, специализирующейся на корпоративной разведке, калийная компания «Уралкалий», контролируемая «Уралхимом» российского олигарха Дмитрия Мазепина, заручилась поддержкой Кремля и намерена воспользоваться белорусским кризисом и ужесточением санкций против «Беларуськалия» для захвата белорусской доли мирового рынка, а в будущем - поглотить своего главного конкурента в Беларуси, - пишет в телеграме директор "Центра стратегических и внешнеполитических исследований"





- Так, стало известно, что за несколько дней до объявления четвертого пакета европейских санкций Д.Мазепин, который является владельцем химической компании «Уралхим» и мажоритарным акционером калийной компании «Уралкалий», получил кредит в размере $1,5 млрд. от группы из 18 банков, включая ING Bank, Société Générale и Natixis, а также Альфа-банк и Сбербанк, который поможет поддержать экспансию бизнеса «Уралкалия».

«Беларуськалий», государственный флагман калийной отрасли страны, на сегодняшний день обеспечивает 20% мирового производства. Санкционные меры против Минска не только являются желанными для «Уралкалия», который надеется увеличить свою долю рынка за счет доли, потерянной «Беларуськалием» или даже выкупить компанию в будущем, но и активно лоббируются усилиями Д.Мазепина как в Европе, так и Северной Америке.





В частности, Д.Мазепин планирует навязать собственные условия белорусской стороне по реэкспорту белорусских калийных удобрений через российских посредников после введения санкций со стороны США.





Правда, американские санкции будут подразумевать и вторичное применение, так что в случае попыток навязать подобные схемы белорусской стороне, под санкциями окажется и сам "Уралкалий". Поэтому, скорее всего, на данном этапе это приведёт к блокированию и выдавливанию белорусского конкурента с глобальных рынков и перехватом доли "Уралкалием".

После получения кредита, на 50% больше, чем ожидалось (что может свидетельствовать о поставленных Кремлем политических задачах), и с перспективой возможностей расширения в будущем, 23 июня «Уралкалий» и «Уралхим» вышли из Российской ассоциации экспортеров удобрений, заявив о стратегических разногласиях.





Этот шаг стал для компании способом выделиться и начать работать независимо от других компаний сектора, например, заморозив свои экспортные цены. «Уралкалий» при этом опирается на поддержку председателя совета директоров, главы «Ростеха» Сергея Чемезова, близкого к президенту В.Путину.





При этом "Уралкалий" остается одним из главных финансовых доноров активностей белорусской оппозиции, поддержка которой поступает под видом финансовых пожертвований от имени представителей белорусской диаспоры, как и от других российских частных компаний и госкорпораций", - отмечает аналитик.