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Невзоров: "Оказывается, это белорусское сердце бьется. Лукашенко-то уверен, что остановил его, раздавил пятернищей"

Российский публицист Александр Невзоров прокомментировал на «Эхо Москвы» выступление студентки юрфка на вручении дипломов.

Невзоров: "Оказывается, это белорусское сердце бьется. Лукашенко-то уверен, что остановил его, раздавил пятернищей"
Фото: oko-planet.su


- И в Беларуси, конечно, полная жуть. Все омертвевшее, все друг на друга стучат. От стука в дверь, от утреннего звонка бледнеют. Все ждут КГБ, боятся сказать слово. И вдруг, блин, в этом царстве мертвых… Юрфак, вручение дипломов в Минском университете. И появляется тихая, робкая – всю жизнь ее принимали за тихую, робкую, ничем абсолютно не примечательную робкую девочку – она появляется: белое платье, красный пояс. Катя Винникова. От нее вообще никто никакого мужества не ждал и на него не рассчитывал. И тут она произносит речь благодарности своим педагогам – все они сидят в настоящую минуту, потому что все они были протестниками – и сообщает, что именно эти люди по-настоящему прекрасны, эти люди у нее воспитали уважение к праву.

И сейчас по тюрьмам. То есть, оказывается, это белорусское сердце-то бьется. Оно неровно, с перерывами, тайком, украдкой, но оно бьется. Лукашенко-то уверен, что остановил его, раздавил пятернищей. А тут снова – бабах! – и биение сердце страны. Ну разумеется, у таракана приступ бешенства. Ты знаешь, девочка арестована, уже прошли первые 7 часов допроса. Обыск. Перетряхнули все общежитие, ее скромную коечку. Уперли ее ноутбук.
Эхо Москвы
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