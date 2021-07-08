



«Мы знаем, что что-то происходит, но в рамках какого уголовного дела, мы пока не знаем. Поскольку официальные органы не комментируют ничего или с ними просто невозможно связаться. Мы знаем, что у некоторых наших сотрудников дома проходят обыски. Мы также знаем (но исключительно по сообщениям из социальных сетей), что были некоторые люди из силовых органов в нашей редакции. В редакции физически находятся не все сотрудники, поэтому мы (кто не был в редакции) не знаем, кто к нам пришел и почему. Сайт недоступен», - отметил Гарбацевич.





Он также подчеркнул, что «такая синхронность действий силовых органов и решения Мининформации о блокировке сайта напоминает кейс TUT.ВY, когда одновременно были отрезаны ресурсы и задержаны люди».







