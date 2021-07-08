Сайт "Нашай нівы" заблокирован - в редакцию пришли с обыском
(обновляется) В редакции и в квартирах сотрудников "Нашей Нивы" проходят обыски. Перестал открываться и сайт издания
После 10 часов утра как в Беларуси, так и за рубежом перестал открываться сайт "Нашей Нивы". Сайт недоступен как из Беларуси, так и за пределами страны.
По неофициальной информации, в редакцию пришел ГУБОПиК.
Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что журналисты издания не выходят на связь, в самой редакции обыск.
Нет связи и с главным редактором Егором Мартиновичем. По неподтвержденной информации, он задержан, сообщает Свабода
Вскоре министерство информации сообщило об ограничении доступа к сайту nn.by, причем, как и в случае с TUT.BY, сайт не открывается как с территории Беларуси, так и из-за рубежа.
Это сделали «на основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь „О средствах массовой информации“».
Какая конкретно публикация нарушила закон, не сообщается.
Как сообщается в телеграме НН, дома у редактора" Нашей Нивы " Андрея Скурко идет обыск.
"Белорусский партизан"
10:45 08/07/2021
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