После 10 часов утра как в Беларуси, так и за рубежом перестал открываться сайт "Нашей Нивы". Сайт недоступен как из Беларуси, так и за пределами страны.





По неофициальной информации, в редакцию пришел ГУБОПиК.





Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что журналисты издания не выходят на связь, в самой редакции обыск.





Мартиновичем. По неподтвержденной информации, он задержан, сообщает Нет связи и с главным редактором Егором. По неподтвержденной информации, он задержан, сообщает Свабода

















Вскоре министерство информации сообщило об ограничении доступа к сайту nn.by, причем, как и в случае с TUT.BY, сайт не открывается как с территории Беларуси, так и из-за рубежа.

Это сделали «на основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь „О средствах массовой информации“».

Какая конкретно публикация нарушила закон, не сообщается.





Как сообщается в телеграме НН, дома у редактора" Нашей Нивы " Андрея Скурко идет обыск.















