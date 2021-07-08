+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Сайт "Нашай нівы" заблокирован - в редакцию пришли с обыском

(обновляется) В редакции и в квартирах сотрудников "Нашей Нивы" проходят обыски. Перестал открываться и сайт издания

Сайт "Нашай нівы" заблокирован - в редакцию пришли с обыском
После 10 часов утра как в Беларуси, так и за рубежом перестал открываться сайт "Нашей Нивы". Сайт недоступен как из Беларуси, так и за пределами страны.

По неофициальной информации, в редакцию пришел ГУБОПиК.

Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что журналисты издания не выходят на связь, в самой редакции обыск.

Нет связи и с главным редактором Егором Мартиновичем. По неподтвержденной информации, он задержан, сообщает Свабода




Вскоре министерство информации сообщило об ограничении доступа к сайту nn.by,  причем, как и в случае с TUT.BY, сайт не открывается как с территории Беларуси, так и из-за рубежа.

Это сделали «на основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь „О средствах массовой информации“».

Какая конкретно публикация нарушила закон, не сообщается.

Как сообщается в телеграме НН, дома у редактора" Нашей Нивы " Андрея Скурко идет обыск.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]